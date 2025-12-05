Тръмп посочи фаворита си за световната титла

Президентът на САЩ Доналд Тръмп сподели своите очаквания за предстоящия Мондиал 2026, който ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико.

„Испания, без съмнение, е един от фаворитите. Това е страхотен отбор и винаги е бил такъв. Аз съм голям фен на Испания, обичам тази страна. Бих казал, че имат много добри шансове“, коментира американският лидер.

Световното първенство през 2026 г. ще бъде първото в историята, в което ще участват 48 национални отбора.

Настоящият световен шампион е Аржентина, която триумфира на Мондиала в Катар през 2022 г. след драматичен финал срещу Франция, завършил 3:3 в редовното време и продълженията и спечелен след изпълнение на дузпи.

