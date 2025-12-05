Популярни
Тръмп посочи фаворита си за световната титла

  • 5 дек 2025 | 22:50
  • 464
  • 0

Президентът на САЩ Доналд Тръмп сподели своите очаквания за предстоящия Мондиал 2026, който ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико.

Испания, без съмнение, е един от фаворитите. Това е страхотен отбор и винаги е бил такъв. Аз съм голям фен на Испания, обичам тази страна. Бих казал, че имат много добри шансове“, коментира американският лидер.

От ФИФА връчиха "Наградата за мир" на Тръмп
От ФИФА връчиха "Наградата за мир" на Тръмп

Световното първенство през 2026 г. ще бъде първото в историята, в което ще участват 48 национални отбора.

Настоящият световен шампион е Аржентина, която триумфира на Мондиала в Катар през 2022 г. след драматичен финал срещу Франция, завършил 3:3 в редовното време и продълженията и спечелен след изпълнение на дузпи.

Снимки: Gettyimages

