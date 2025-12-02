Популярни
  Фернандо Алонсо ще става баща?

Фернандо Алонсо ще става баща?

  • 2 дек 2025 | 13:37
  • 663
  • 0

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо и приятелката му Мелиса Хименес очакват дете, съобщи Sky Италия по време на състезателния уикенд за Гран При на Катар, като цитира свои източници. Така 43-годишният пилот ще сбъдне дългогодишната си мечта да стане баща, допълниха от телевизията.

Нито Фернандо, нито Мелиса са коментирали темата, но се очаква, че в близко бъдеще двамата ще потвърдят новината със съвместно свое изявление.

Астън Мартин ще пропусне първите тестове за 2026?
Астън Мартин ще пропусне първите тестове за 2026?
 В Макларън ще обсъждат заповеди от бокса за Абу Даби
В Макларън ще обсъждат заповеди от бокса за Абу Даби
Снимки: Gettyimages

