Фернандо Алонсо ще става баща?

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо и приятелката му Мелиса Хименес очакват дете, съобщи Sky Италия по време на състезателния уикенд за Гран При на Катар, като цитира свои източници. Така 43-годишният пилот ще сбъдне дългогодишната си мечта да стане баща, допълниха от телевизията.
Нито Фернандо, нито Мелиса са коментирали темата, но се очаква, че в близко бъдеще двамата ще потвърдят новината със съвместно свое изявление.
Астън Мартин ще пропусне първите тестове за 2026?
В Макларън ще обсъждат заповеди от бокса за Абу Даби
Снимки: Gettyimages