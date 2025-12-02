Фернандо Алонсо ще става баща?

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо и приятелката му Мелиса Хименес очакват дете, съобщи Sky Италия по време на състезателния уикенд за Гран При на Катар, като цитира свои източници. Така 43-годишният пилот ще сбъдне дългогодишната си мечта да стане баща, допълниха от телевизията.

Нито Фернандо, нито Мелиса са коментирали темата, но се очаква, че в близко бъдеще двамата ще потвърдят новината със съвместно свое изявление.

In @HubertPatterer's "investigativer" @kleinezeitung steht "Formel-1-Paar" Fernando Alonso und Melissa Jimenez bekommen ein Baby.

Ich, als Formel-1-Fan, bin etwas konsterniert ... in welchem Formel-1-Rennstall fuhr Melissa Jimenez ... und von wann bis wann?🤔😂 pic.twitter.com/og9QJFuAT0 — Joe Kicrows®,objektiv,💙⛪🇦🇹🇮🇱🇺🇸🇭🇺🕊 (@Joe_Kicrows) December 2, 2025

Снимки: Gettyimages