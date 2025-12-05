Гьоко: Няма да паркираме автобуса срещу Левски

Старши треньорът на Спартак Варна – Гьоко Хаджиевски, даде ексклузивно интервю пред „Дарик радио“, в което сподели очакванията си за мача срещу Левски в неделя, 7 декември.

„Травмите им са от удари, не от разтежения, както е при Деян Лозев. Интересното е, че не беше свирен фал нито при Лозев, нито при Будинов, а и двете травми са за операции. Илкер Будинов ще отсъства поне 40 дни. Не ги разбирам тези работи с подобна преценка. Илкер Будинов е със счупена костица на рамото и ще се оперира. Бернардо сутринта направи снимка, като след мача ми каза, че не чувства болка. Преди няколко часа ми се обадиха, че няма опасност за него. Каза ми, че иска да играе срещу Левски. Той е важен футболист, както е Сангаре за Левски, така е за нас Берна. Малко е времето, затова тренираме във фитнеса сега“, започна Хаджиевски по темата с Бернардо Коуто и Илкер Будинов, които са под въпрос за домакинството на Левски.

„Нямаме наказани. Няма шанс да ползваме Деян Лозев, ще мислим кого да сложим на негово място. Сега резултатите не са добри, но не е заради футболистите. Аз използвам това, което имам, а не това, което искам. Хората не ги интересува какви проблеми имаме, интересува ги само дали биеш, или падаш“, призна наставникът на „соколите“.

Той коментира очакванията си за двубоя срещу лидера в класирането: „Още не мога да говоря за тактиката. Левски обърка всичко срещу Славия, пускайки 8 футболисти, които не са титуляри от началото на мача. Въпреки това, Славия заслужено победи. Затова сега Левски няма да рискува, пускайки резерви срещу нас. Вижда се, че всеки може да загуби, както Левски, така и Лудогорец и ЦСКА. Ние имаме млади футболисти и няма да е трагедия, ако не бием Левски, но няма да се предаваме. Всеки би освежавал състава си, ако има дълбочина. Няма да паркираме автобуса срещу Левски, който е най-добрият отбор в първенството, въпреки възхода при ЦСКА и Лудогорец, които се връщат в ритъм. Левски е лидер и ще направи всичко възможно да е готов за мача срещу нас. Ние ще направим всичко възможно да играем колкото можем, защото те успяха да запазят някои играчи, а ние не“.

„Ще измислим нещо, за да не ни пробиват. За мен най-важното е да видя отбора днес. Трябва им време да се наспят на футболистите. Ще опитаме да възстановим максимално футболистите и утре да влезем в ритъм. Не ни трябва толкова време за подготовка. Сега има и много вируси, дано да няма футболисти, които да се заразяват. Трябва да се вдигнем за последните 2 мача. След това ще мислим за подготовка. Ще има рокади, като сигурно ще има и пълноценна подготовка, каквато нямаше лятото“, заяви северномакедонският специалист за проблемите на десния бек, които имат в Спартак Варна.