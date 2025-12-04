Хаджиевски скочи на съдиите и каза за Левски: С каквото имаме, с това ще играем

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски се оплака от съдийството след поражението на неговия отбор с 0:2 от Ботев във Враца.

"Заслужавахме поне равен. Имахме положения и контрол над мача. Те имаха два-три шута от 16-17 метра. Второто полувреме, не знам за кой път, фал - няма фал. Сигурно нашите момчета се травмират сами всичките. Имаме 15-16 футоблисти за цялото първенство. Това не е нашият отбор. Положението беше закърпено, защото няма достатъчно футболисти на някои позиции.

За ВАР, 10 смени и две прекъсвания заради димки, съдията даде 7 минути, в които три не се играха.

Разочарован съм. Ясно е, че не сме в най-добро състояние. Левски е лидер. С каквото имаме - с това ще играем", каза Хаджиевски относно предстоящото домакинство срещу Левски след три дни.