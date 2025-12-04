Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Хаджиевски скочи на съдиите и каза за Левски: С каквото имаме, с това ще играем

Хаджиевски скочи на съдиите и каза за Левски: С каквото имаме, с това ще играем

  • 4 дек 2025 | 17:50
  • 1013
  • 2
Хаджиевски скочи на съдиите и каза за Левски: С каквото имаме, с това ще играем

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски се оплака от съдийството след поражението на неговия отбор с 0:2 от Ботев във Враца.

"Заслужавахме поне равен. Имахме положения и контрол над мача. Те имаха два-три шута от 16-17 метра. Второто полувреме, не знам за кой път, фал - няма фал. Сигурно нашите момчета се травмират сами всичките. Имаме 15-16 футоблисти за цялото първенство. Това не е нашият отбор. Положението беше закърпено, защото няма достатъчно футболисти на някои позиции.

За ВАР, 10 смени и две прекъсвания заради димки, съдията даде 7 минути, в които три не се играха.

Разочарован съм. Ясно е, че не сме в най-добро състояние. Левски е лидер. С каквото имаме - с това ще играем", каза Хаджиевски относно предстоящото домакинство срещу Левски след три дни.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Цветомир Найденов представи новия халф на ЦСКА 1948

Цветомир Найденов представи новия халф на ЦСКА 1948

  • 4 дек 2025 | 13:43
  • 7309
  • 4
ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

  • 4 дек 2025 | 13:24
  • 7577
  • 33
Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

  • 4 дек 2025 | 14:58
  • 34720
  • 56
Билети по 15 лева за феновете на ЦСКА на "Тича"

Билети по 15 лева за феновете на ЦСКА на "Тича"

  • 4 дек 2025 | 12:17
  • 771
  • 0
Левски без Алдаир и Карл Фабиен в "Овча купел"

Левски без Алдаир и Карл Фабиен в "Овча купел"

  • 4 дек 2025 | 12:11
  • 7934
  • 6
Созопол обяви програмата и контролите за зимната подготовка

Созопол обяви програмата и контролите за зимната подготовка

  • 4 дек 2025 | 11:28
  • 512
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Славия 2:0 Левски, автогол на Серафимов

Славия 2:0 Левски, автогол на Серафимов

  • 4 дек 2025 | 18:32
  • 50844
  • 170
Гъстата мъгла над Враца не попречи на Ботев да грабне трите точки срещу Спартак (Варна)

Гъстата мъгла над Враца не попречи на Ботев да грабне трите точки срещу Спартак (Варна)

  • 4 дек 2025 | 17:33
  • 31321
  • 20
Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

  • 4 дек 2025 | 14:58
  • 34720
  • 56
Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

  • 4 дек 2025 | 10:24
  • 16055
  • 53
ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

  • 4 дек 2025 | 13:24
  • 7577
  • 33
Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

  • 4 дек 2025 | 11:21
  • 32814
  • 34