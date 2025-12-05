Популярни
  Християн Димитров: Треньорът към мен и Вълчинов: Ти - в другия край на залата! Няма да седите един до друг!

  5 дек 2025
В новия епизод на VolleyCast Анатоли Гьонов и Александър Кепев разговарят с волейболиста Християн Димитров – едно от младите, бързо развиващи се имена във волейбола в България.

Макар да е само в началото на професионалната си кариера, той вече е натрупал опит в няколко европейски държави и е преминал през множество култури, клубове и стилове на игра. Разговорът обхваща играта му в различни отбори, подготовката за сезона с Равена, ролята му в националния отбор и първите му стъпки в спорта под влиянието на треньори в Исландия.

Християн откровено говори за предизвикателството да влезеш в нов колектив, където никой не те познава. Един от ключовите моменти е решението му да премине в Хебър – трансфер, който води до нови възможности:

„Пресметнах, че е доста голяма възможност отново да се покажа в България... за мен беше просто... супер възможност.“

Християн споделя и как е взел решението да премине към Хебър, мотивиран от визията за развитие на отбора да привлича основно млади играчи. В епизода той разказва и за моментите на напрежение при пристигането си във Фано, когато очакванията към него са огромни още от първия ден:

„Влизам в залата първия ден на тренировка... усещаш едно притеснение… всички погледи са вперени в тебе… Точно тези моменти са ме научили, че когато отидеш в един нов отбор... много помага да не се затваряш в себе си.“

Разговорът показва човешката страна на професионалния спорт – стреса, изграждането на доверие и значението на близките отношения в отбора. Християн добавя и забавен момент от ежедневието в Равена:

„Около два месеца на всички тренировки точно на тая пейка си сядаме аз и Сами… Преди около седмица… сложена моя снимка с пътния знак „забранено паркирането“…

Треньорът казва:

„Ти - в другия край на залата. Няма да седите един до друг, стига толкова.“

Епизодът е ценен поглед към това как млад играч израства през трудности, адаптация и визия за бъдещето. Християн Димитров споделя своята история честно, и вдъхновяващо – за всички, които следят волейбола или просто се интересуват от пътя към успеха.

