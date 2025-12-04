Християн Димитров и Самуил Вълчинов записаха 39 точки, Равена е лидер в А2

Националите Християн Димитров и Самуил Вълчинов и тимът на Консар (Равена) продължават да са на върха във второто ниво на италианското първенство - Серия А2.

Воденият от Антонио Валентини тим записа седма победа, след като се наложи като домакин над Групо Конзоли Сферк (Бреша) с 3:1 (26:24, 25:14, 20:25, 26:24) в двубой от 8-ия кръг.

Християн Димитров се отчете с 23 точки (1 ас, 5 блока, 55% ефективност в атака - +9) и бе най-резултатен.

Самуил Вълчинов добави 16 точки (1 ас, 1 блок, 58% ефективност в атака, 24% перфектно и 33% позитивно посрещане - +8).

Италианският национал Мануел Златанов, който е внук на легендата Димитър Златанов, записа 16 точки (3 аса, 1 блок).

За Бреша Оресте Кавуто приключи с 16 точки (1 блок), с 15 точки завърши Алесандро Тондо (1 ас, 3 блокади).

Равена има 21 точки в актива си (7 победи, 1 загуба). Бреша слезе на трета позиция със 17 точки (6 победи, 2 загуби).

В следващия кръг Равена среща Ема Вилас Кодиеко Лупи (Сиена), на 7 декември (неделя).

Бреша се изправя срещу Виртус (Аверса).