Християн Димитров и Самуил Вълчинов спечелиха "българското" дерби срещу Преслав Петков в А2

Националите Християн Димитров и Самуил Вълчинов и отборът на Консар (Равена) вече са лидери в италианската Серия А2.

Воденият от Антонио Валентини тим записа 6-а победа, след като се наложи като домакин над Ромео (Соренто) с Преслав Петков в състава с 3:1 (25:21, 25:27, 25:18, 25:18) в двубой от 7-ия кръг.

Християн Димитров реализира 16 точки (2 блока, 52% ефективност в атака - +4) и бе втори по резултатност. Самуил Вълчинов добави 15 точки (2 блока, 50% ефективност в атака, 33% перфектно и 50% позитивно посрещане - +6).

Италианският национал Мануел Златанов, който е внук на легендата Димитър Златанов, записа 23 точки (4 блока) и бе най-резултатен.

За Соренто Преслав Петков записа 10 точки (3 блока, 64% ефективност в атака - +6).

Бившият волейболист на Дея спорт (Бургас) Стефано Патриарка завърши с 5 точки (1 блока) за два гейма игра. Алберто Пол реализира 15 точки (1 ас, 1 блокада).

Равена има 18 точки в актива си (6 победи, 1 загуба). По 15 точки имат Тинет Прата ди Порденоне и Групо Конзоли Сферк Бреша, които са съответно втори и трети, но с мач по-малко. Соренто е на осма позиция с 9 точки (3 победи, 4 загуби).

В следващия кръг Равена среща Групо Конзоли Сферк Бреша, на 3 декември (сряда). Соренто се изправя срещу Виртус Аверса.