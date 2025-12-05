Никола Цолов: Надявам се на чист старт и добро състезание утре

Българският пилот Никола Цолов завърши 9-и в квалификацията във Формула 2 в Абу Даби, като това го нарежда на второ място на обърнатата стартова решетка за спринта утре.

Тези резултати обаче очакват да бъдат потвърдени, тъй като Никола е разследван за потенциално задържане на Люк Браунинг в квалификацията.

The 2025 #F3 Vice-Champion... 🥈✨



18-year-old Nikola Tsolov steps up to #F2 for the final rounds of the year with more FIA Formula 3 wins to his name than any other driver in history! 🤯#RoadToF1 pic.twitter.com/H8wwcNTg6b — Formula 3 (@Formula3) November 29, 2025

„Надявам се на чисто състезание с Арвид утре, добър и чист старт и след това двамата да менажираме състезанието – обясни Никола пред Диема Спорт 3 веднага след квалификацията. – В началото беше важно да видя какво мога да направя със супер меките гуми.

„С първия ми комплект имах една неточност на излизането от завой №5, но прогресирах с всяка следваща бърза обиколка.

„И вече с втория комплект супер меки гуми в последната обиколка всичко се получи както трябва, като тук няма проблем с износването и деградацията.

„В Катар имахме добро състезателно темпо, надявам се, че и този път ще е така. Но третият сектор беше мястото, където загубих време, въпреки че в колата не го усетих точно така. И миналата година пилотите на Кампос не са били бързи в третия сектор и сега ще анализираме това с инженерите.“