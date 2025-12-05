От Макларън ограничиха контактите с медиите на Пиастри

Оскар Пиастри е получил забрана от Макларън да дава интервюта за австралийски медии преди последния кръг за сезона във Формула 1 в Абу Даби.

Новината беше съобщена от най-големите телевизии и новинарски портали в Австралия, където напрежението преди решителната битка във Формула 1 достигна невероятни висоти.

Норис с минимален аванс пред Верстапен в началото на уикенда в Абу Даби

Пиастри има шанс да стане едва третият австралиец със световна титла във Формула 1 след легендите Джак Брабъм и Алън Джоунс.

Ограниченията спрямо Пиастри обхващат интервютата и срещите с австралийските репортери и така изявите му пред медиите този уикенд са ограничени само в медийните сесии, организирани от ФИА и самият отбор на пистата.

Сайнц каза защо Норис ще има предимство пред Верстапен и Пиастри в Абу Даби

Разпитват австралийски министър заради Пиастри и Макларън

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages