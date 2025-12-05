Сайнц каза защо Норис ще има предимство пред Верстапен и Пиастри в Абу Даби

Карлос Сайнц е на мнението, че Ландо Норис ще има предимство в решаващото състезание в спора за титлата във Формула 1 през 2025 година поради простата причина, че то се провежда в Абу Даби.

Преди началото на уикенда на „Яс Марина“ пилотът на Макларън води с 12 точки пред Макс Верстапен и с 16 пред съотборника си Оскар Пиастри. За него ще е напълно достатъчно да завърши на подиума в неделя, за да си гарантира своята първа световна титла.

А според Сайнц това ще бъде сравнително лесна задача за Норис, който по думите на испанеца винаги се е представял силно в Абу Даби. Доказателство за това е и фактът, че през миналата година пилотът на Макларън беше практически недосегаем на „Яс Марина“, триумфирайки в състезанието, в което той стартира от полпозишъна.

A podium in his last Grand Prix with Ferrari 👏



It was one smooth operation for Carlos Sainz in his last race in red 12 months ago! 😎#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/fEFAMpvENl — Formula 1 (@F1) December 3, 2025

„Ще следя нещата изкъсо. Мисля, че всеки знае колко добре се разбирам с Ландо и му желая възможно най-добрия развой на събитията. Аз също така имам огромно уважение към Макс и Оскар и им желая всичко най-добро и на тях, но аз мисля, че Абу Даби е писта на Ландо.



„Смятам, че за него е добре, че финалът е тук, защото от моя опит като негов съотборник, това е една от най-силните му писти. Победата, която той спечели пред мен миналата година, още боли. Той доминира състезанието миналата година пред мен.



„Знам, че това е писта на Ландо и Макларън, той ще играе в това предимство. И все пак да влезеш в последния уикенд, знаейки, че трябва да си на подиума никога не е лесно, дори и с Макларън. Той трябва да направи перфектен уикенд. С оглед представянето му под напрежение в последно време, аз мисля, че той ще се справи“, обясни Сайнц пред репортерите на „Яс Марина“.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

Снимки: Gettyimages