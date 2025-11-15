Янтра 0:0 Дунав

Популярни
  15 ное 2025 | 16:27
Oтборите на Янтра (Габрово) и Дунав играят при резултат 0:0 в дербито от 16-ия кръг на Втора лига.

Първата интересна ситуация се откри пред вратата на домакините от Габрово. Билал Ел Баккали получи подаване, а крилото на "драконите" проби, след което стреля, но Християн Василев успя да се намеси на ниво.

ЯНТРА - ДУНАВ 0:0

Стартови състави:

Янтра: 1. Християн Василев, 5. Асен Георгиев, 22. Велислав Боев, 7. Георги Бабалиев, 9. Денислав Ангелов, 16. Ивайло Енчев, 15. Мартин Райнов, 17. Мартин Ганчев, 6. Петър Казаков, 8. Станислав Дюлгеров, 24. Тихомир Димитров

Дунав: 33. Георги Китанов, 88. Димитър Тодоров, 81. Марио Дилчовски, 22. Стоян Предев, 26. Камен Хаджиев, 78. Елисее Су, 14. Радослав Апостолов, 8. Билал Ел Баккали, 11. Денислав Минчев. 10. Кристиян Бойчев, 9. Преслав Бачев

