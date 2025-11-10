Чиликов: Имаме много да надграждаме за елита, трябва да имаме стил за там

Старши треньорът на Дунав Георги Чиликов остана доволен от победата на своя тим над Фратрия. Русенци победиха с 2:0 и спокойно стоят на първото място във Втора лига.

Дунав удари Фратрия в дербито на върха и се откъсна още повече на първото място

“Изключително съм щастлив от поведението на играчите и не мога нищо лошо да кажа. Изиграхме един изключително дисциплиниран мач. Поздравявам противника, имат добри футболисти, но ги изолирахме максимално. Щастлив съм от победата.

Амбицията ми е само и единствено следващият мач. Имаме много да надграждане за Първа лига. Трябва да имаме стил за там. Задружни сме. С мен не се работи лесно, на всички около мен не им е лесно, но всичко е в името на успеха. Аз съм година и половина тук и се чувствам като част от града. Не им е лесно на футболистите, но проявяват характер.

Далече сме от това, което аз искам. Има наченки, има моменти, в които играем атрактивен футбол, но днес на момент прибързвахме. Целта днес обаче беше друга - трите точки”, заяви Чиликов.