Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)
  3. Чиликов: Имаме много да надграждаме за елита, трябва да имаме стил за там

Чиликов: Имаме много да надграждаме за елита, трябва да имаме стил за там

  • 10 ное 2025 | 19:42
  • 149
  • 0

Старши треньорът на Дунав Георги Чиликов остана доволен от победата на своя тим над Фратрия. Русенци победиха с 2:0 и спокойно стоят на първото място във Втора лига.

Дунав удари Фратрия в дербито на върха и се откъсна още повече на първото място
Дунав удари Фратрия в дербито на върха и се откъсна още повече на първото място

“Изключително съм щастлив от поведението на играчите и не мога нищо лошо да кажа. Изиграхме един изключително дисциплиниран мач. Поздравявам противника, имат добри футболисти, но ги изолирахме максимално. Щастлив съм от победата.

Амбицията ми е само и единствено следващият мач. Имаме много да надграждане за Първа лига. Трябва да имаме стил за там. Задружни сме. С мен не се работи лесно, на всички около мен не им е лесно, но всичко е в името на успеха. Аз съм година и половина тук и се чувствам като част от града. Не им е лесно на футболистите, но проявяват характер.

Далече сме от това, което аз искам. Има наченки, има моменти, в които играем атрактивен футбол, но днес на момент прибързвахме. Целта днес обаче беше друга - трите точки”, заяви Чиликов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Шеф Петров се пошегувал с Веласкес преди дербито, прогнозира четири победи за ЦСКА срещу Левски

Шеф Петров се пошегувал с Веласкес преди дербито, прогнозира четири победи за ЦСКА срещу Левски

  • 10 ное 2025 | 15:09
  • 15247
  • 19
СТК към БФС изтегли мача между Фратрия и Беласица от Втора лига с ден по-рано

СТК към БФС изтегли мача между Фратрия и Беласица от Втора лига с ден по-рано

  • 10 ное 2025 | 14:55
  • 857
  • 0
Кристиян Ирмиев: Никой не вярваше, че ще станем шампиони с Кьолн

Кристиян Ирмиев: Никой не вярваше, че ще станем шампиони с Кьолн

  • 10 ное 2025 | 14:50
  • 570
  • 0
Левски се похвали с петима национали

Левски се похвали с петима национали

  • 10 ное 2025 | 14:41
  • 1113
  • 2
Кайзера: Левски влезе като фаворит в дербито, не се получи стойностен мач

Кайзера: Левски влезе като фаворит в дербито, не се получи стойностен мач

  • 10 ное 2025 | 13:56
  • 1975
  • 2
Бранеков: Христо Янев подходи изключително интелигентно и спечели дербито

Бранеков: Христо Янев подходи изключително интелигентно и спечели дербито

  • 10 ное 2025 | 13:44
  • 3517
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Дунав удари Фратрия в дербито на върха и се откъсна още повече на първото място

Дунав удари Фратрия в дербито на върха и се откъсна още повече на първото място

  • 10 ное 2025 | 19:22
  • 12329
  • 60
ФИФА глоби БФС

ФИФА глоби БФС

  • 10 ное 2025 | 13:21
  • 36673
  • 33
Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 29584
  • 6
Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

  • 10 ное 2025 | 11:38
  • 27838
  • 41
Баскетболистите на Апоел тренират на високи обороти за мача с Баскония, но все още с няколко липси в състава

Баскетболистите на Апоел тренират на високи обороти за мача с Баскония, но все още с няколко липси в състава

  • 10 ное 2025 | 18:00
  • 2854
  • 0
Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

  • 10 ное 2025 | 10:49
  • 20673
  • 20