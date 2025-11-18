Отбори от efbet Лига с интерес към нападател на Дунав

Водещи отбори от efbet Лига се интересуват от нападателя на водача във Втора лига Дунав Билал Ел Баккали. Към момента няма отправена официална оферта, но не липсват запитвания, включително и от клуб от Румъния, съобщава БТА.
24-годишният атакуващ футболист се присъедини към "драконите" през лятото на тази година и за 13 изиграни срещи има отбелязани четири попадения. Въпреки интереса към него, желанието на Дунав е да го задържи в редиците си с оглед на амбициите за промоция в елита.