Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)
  3. Отбори от efbet Лига с интерес към нападател на Дунав

Отбори от efbet Лига с интерес към нападател на Дунав

  • 18 ное 2025 | 16:55
  • 891
  • 0

Водещи отбори от efbet Лига се интересуват от нападателя на водача във Втора лига Дунав Билал Ел Баккали. Към момента няма отправена официална оферта, но не липсват запитвания, включително и от клуб от Румъния, съобщава БТА.

Дунав направи още една важна крачка към efbet Лига
Дунав направи още една важна крачка към efbet Лига

24-годишният атакуващ футболист се присъедини към "драконите" през лятото на тази година и за 13 изиграни срещи има отбелязани четири попадения. Въпреки интереса към него, желанието на Дунав е да го задържи в редиците си с оглед на амбициите за промоция в елита.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Християна Гутева и Радослав Гидженов заедно на мач от женската Шампионска лига

Християна Гутева и Радослав Гидженов заедно на мач от женската Шампионска лига

  • 18 ное 2025 | 15:14
  • 1026
  • 3
България U15 с обрат и победа срещу Молдова

България U15 с обрат и победа срещу Молдова

  • 18 ное 2025 | 15:04
  • 1466
  • 1
ЦСКА U9 тренира и обядва с първия отбор на "червените" в Панчарево

ЦСКА U9 тренира и обядва с първия отбор на "червените" в Панчарево

  • 18 ное 2025 | 14:53
  • 1818
  • 5
Спартак (Пд) към феновете: Събираме се на клубната база и оттам всички заедно с 11-ката за дербито с Марица

Спартак (Пд) към феновете: Събираме се на клубната база и оттам всички заедно с 11-ката за дербито с Марица

  • 18 ное 2025 | 14:35
  • 590
  • 0
ЦСКА пусна билетите за мача с Ботев (Пловдив)

ЦСКА пусна билетите за мача с Ботев (Пловдив)

  • 18 ное 2025 | 12:24
  • 1094
  • 7
Херо с кратък коментар за националния отбор

Херо с кратък коментар за националния отбор

  • 18 ное 2025 | 12:20
  • 1619
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България иска да хване "ръка", за да не е валат

България иска да хване "ръка", за да не е валат

  • 18 ное 2025 | 07:15
  • 20463
  • 143
Херо: Тази година ще боледуваме! Желанието ми е да завърша треньорската си кариера тук

Херо: Тази година ще боледуваме! Желанието ми е да завърша треньорската си кариера тук

  • 18 ное 2025 | 12:17
  • 19351
  • 27
Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

  • 18 ное 2025 | 10:25
  • 27775
  • 39
Очаквайте на живо: България - Черна гора

Очаквайте на живо: България - Черна гора

  • 18 ное 2025 | 18:00
  • 1087
  • 1
Последен ден на световните квалификации в Европа

Последен ден на световните квалификации в Европа

  • 18 ное 2025 | 07:01
  • 10960
  • 3
Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

  • 18 ное 2025 | 06:04
  • 15859
  • 29