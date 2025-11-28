Вратар от Рапид (Виена) започна проби в Дунав (Русе)

Популярни
  • 28 ное 2025 | 13:43
  • 521
  • 1

Нов вратар започна тренировки с лидера във Втора лига Дунав (Русе). Това е 19-годишният Марио Младенов, който идва от втория отбор на австрийския гранд Рапид (Виена) и в момента е без договор.

Младенов е на проби, но в първите дни впечатленията, които оставя, са много добри и най-вероятно от „драконите“ ще му предложат договор. Ако подпише с русенци, стражът ще излезе без пари за клуба, тъй като е свободен агент и без компенсация към австрийците.

В момента първи избор на вратата на Дунав е бившият национал Георги Китанов, но желанието на ръководството е да има конкуренция на този пост, а също така Младенов попада и в квотата на играчите до 21 години, които са задължителни да започват мачовете.

Марио Младенов е роден в София, но от семейството му се премества да живее в австрийската столица и там започва неговият същински футболен път. След кратък престой в по-скромни школи, е забелязан от скаутите на Рапид (Виена), където минава през всички формации. През пролетта на 2025-а година в конкуренцията на още трима на своя пост записва четири мача за Рапид (Виена) II във втора австрийска лига. Има и четири срещи за националния отбор на България до 17 години.

Дунав (Русе) е начело в класирането на Втора лига след 17 кръга с актив от 44 точки, с 9 пред намиращия се на 2-о място Фратрия (Варна) и 12 пред 3-ия Янтра 2019 (Габрово).

Лошата новина за тима на старши треньора Георги Чиликов обаче е, че по всяка вероятност няма да има зимен лагер и той ще трябва да подготви отбора при домашни условия. Доста други конкуренти от второто ниво вече са осигулири зимните си лагери, в това число и в Турция.

