Глоби в Локо (Пловдив)

Ръководството на Локомотив Пловдив ще взима мерки срещу картоните, които играчите си изкарват. На „Лаута“ дори са обмислили налагане на глоби на играчите.

От началото на сезона в Първа лига смърфовете са отборът, получил най-много официални предупреждения – цели 56 жълти картона. Всичко това започва да тежи. Първата „жертва“ се оказа централният защитник Мартин Русков.

Срещу ЦСКА той бе санкциониран за пети път от началото на сезона и ще бъде наказан за домакинството срещу Арда. С по четири картона висят още другите двама централни бранители – Лукас Риан и Тодор Павлов, вратарят Боян Милосавлевич и Ефе Али. В един момента Локо може да остане без защитници. Както е известно, Калоян Костов е аут за дълго заради тежка контузия.