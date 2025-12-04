Популярни
  2. Ботев (Пловдив)
  Ботев жегна Локомотив: Числото 4 остана завинаги в историята на пловдивското дерби!

Ботев жегна Локомотив: Числото 4 остана завинаги в историята на пловдивското дерби!

  • 4 дек 2025 | 15:43
  • 234
  • 0
Ботев жегна Локомотив: Числото 4 остана завинаги в историята на пловдивското дерби!

Ботев (Пловдив) отбеляза седмата годишнина от феноменалния гол на Тодор Неделев в градското дерби с Локомотив. На 4 декември 2018 г., на стадиона в парк "Лаута", "канарчетата" побеждават с 2:0, а любимецът на "жълто-черните" фенове прехвърля вратаря Мартин Луков с хубав удар от центъра на терена. Преди него точен е още Кристиан Димитров.

Освен датата 04.12., от Ботев жегнаха "смърфовете" и със спечелената наскоро служебна победа с 4:0, изтъквайки, че "числото 4 остана завинаги в историята на пловдивското дерби".

БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито
БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

"Числото 4 остана завинаги в историята на пловдивското дерби!

На 4 декември 2018 година Тодор Неделев взриви “жълто-черния” сектор на “Лаута” със зашеметяващ гол от центъра!

Гол за историята!".

