  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Артета: Ако продължи така, Астън Вила може да бъде претендент за титлата

Артета: Ако продължи така, Астън Вила може да бъде претендент за титлата

  • 5 дек 2025 | 12:38
  • 726
  • 0
Артета: Ако продължи така, Астън Вила може да бъде претендент за титлата

Мениджърът на Арсенал Микел Артета говори преди утрешното трудно гостуване на отбора на Астън Вила. Бирмингамци се изкачиха до третото място във временното класиране, след като в сряда спечелиха шестата си поредна победа във всички турнири. Според Артета “виланите” могат да се включат в битката за титлата, ако продължат по този начин. В момента разликата между двата отбора е шест точки в полза на Арсенал.

Артета започна пресконференцията си с въпросите около състоянието на няколко от играчите с контузии: “Деклан Райс? Ще видим. Имаме още една тренировка този следобед. Всеки час ще бъде важен, за да се види дали някой ще бъде на разположение. При Москера е по-сложно. Днес има тестове, за да видим къде се намира. При Уилям Салиба и Леандро Тросар става дума за дни".

Испанецът говори и за това дали Астън Вила може да бъде считан за един от претендентите за титлата, както и за мотивацията на Унай Емери срещу бившия му тим: “Когато погледнете кариерата на Унай Емери, нивата му на мотивация и работата, която е свършил, са забележителни, така че той никога не се нуждае от някаква допълнителна мотивация. Ако Астън Вила продължат да правят това, което правят досега, имат шансове. Всеки отбор на тази позиция със сигурност има шансове”.

Артета добави, че е обмислял вариантите да играе с двама нападатели: “Дали ще са Хавертц и Мерино, или Гьокереш и Жесус, това е нещо, което планирахме още през лятото. Досега обаче не успяха да го направим заради контузиите”.

"Всеки път, когато спечелиш мач, очевидно си малко по-близо до целта си и това е единственото нещо, което можем да направим. Трябва да се съсредоточим върху представянето си, да се подготвим наистина добре за утре, за да знаем какъв мач ще играем и да сме готови да реализираме потенциала си", завърши испанецът.

