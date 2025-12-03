Популярни
Съставите на Арсенал и Брентфорд, Сака и Езе са на пейката

  3 дек 2025 | 20:39
Съставите на Арсенал и Брентфорд, Сака и Езе са на пейката

Арсенал приема Брентфорд в среща от 14-ия кръг на Премиър Лийг. "Артилеристите" не успяха да победят Челси преди няколко дни, въпреки че играха повече от едно полувреме с човек повече. Те имат преднина от само две точки на върха, след като вчера Манчестър Сити спечели с 5:4 срещу Фулъм. Брентфорд е 12-ти в класирането с актив от 19 точки.

Микел Артета е направил три промени от мача с Челси. Еберечи Езе, Букайо Сака и Юриен Тимбер получават почивка и са оставени на резервната скамейка. Мартин Йодегор започва като титуляр за първи път от октомври. Нони Мадуеке ще играе по дясното крило, а Бен Уайт като десен краен бранител. Микел Мерино отново ще води атаката, а Виктор Гьокереш и Габриел Жезус започват на пейката.

