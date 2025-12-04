Популярни
  Арсенал
  2. Арсенал
  Артета се оплака от натоварената програма след поредните контузии в Арсенал

Артета се оплака от натоварената програма след поредните контузии в Арсенал

  • 4 дек 2025 | 03:00
  • 137
  • 0
Артета се оплака от натоварената програма след поредните контузии в Арсенал

Микел Артета изрази притеснения, че нарастващия брой контузии в Арсенал може да възпрепятства амбициите на отбора за титлата в Премиър лийг, след като Деклан Райс и Кристиан Москера напуснаха принудително терена при победата с 2:0 срещу Брентфорд в сряда. С осмата си поредна домакинска победа „артилеристите“ удължиха серията си без загуба до 18 мача във всички турнири и се откъснаха на върха в таблицата. Въпреки това испанският специалист има поводи за притеснения.

„Очевидно това никога не е добра новина. Деклан трябваше да излезе. Не знаем какво е състоянието му. Трябва да видим утре какъв е проблемът. Деклан може да ходи, но не може да играе. Проблемът е, че той натрупа много минути, а освен това играхме в сряда вечер, а в събота сутрин ни предстои нов мач“, заяви Артета.

Арсенал си свърши работата срещу Брентфорд
Арсенал си свърши работата срещу Брентфорд

След изтощителна седмица, в която Арсенал записа победи над Тотнъм и Байерн (Мюнхен) и равенство с конкурента за титлата Челси, Артета бе решил да даде почивка на Сака, Юриен Тимбер и Еберечи Езе срещу „пчеличките“. В крайна сметка обаче и тримата трябваше да се появят от резервната скамейка.

„Почивка е доста позитивна дума в случая. Трябваше да направим някои промени. Имахме много натоварена седмица на всички нива. Изискваше се от нас да играем три дни по-късно, с един ден по-малко за възстановяване от тях. Можем да играем, но ако могат, моля, да ни дадат малко повече време за възстановяване и да улеснят малко грижата за здравето на тези играчи. Това би било страхотно", допълни специалистът.

Снимки: Gettyimages

