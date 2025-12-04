Феновете на Йънг Бойс с наказание след проблемния за Кабаков мач

Феновете на швейцарския футболен клуб Йънг Бойс са лишени от правото да присъстват на следващия мач на тима от турнира Лига Европа като наказание заради инциденти, което доведе до прекъсване на играта при гостуването на Астън Вила миналата седмица, който бе ръководен от българския рефер Георги Кабаков.

Привържениците на Йънг Бойс хвърляха пластмасови бутилки, които удариха голмайстора на англичаните Дониел Мален, и влязоха в сблъсъци със стюардите при поражението с 1:2 на 27 ноември. Играта беше спряна за около пет минути през първото полувреме, съобщава АП.

Астън Вила се справи с Йънг Бойс, Кабаков също имаше важни решения

УЕФА съобщи, че Дисциплинарната комисия е наложили глоба от 50 000 евро на отбора и са забранили на клуба да продава билети на своите фенове за следващия си мач като гост в Лига Европа. Йънг Бойс ще има визита на Щутгарт на 29 януари в последния кръг от груповата фаза на надпреварата.

Проблемите на Кабаков в Европа: ударен футболист и нахлуващи на терена ултраси

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages