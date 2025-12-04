Популярни
Левски и Славия изглеждат в страхотна форма преди най-старото столично дерби - на живо със съставите на двата отбора
Феновете на Йънг Бойс с наказание след проблемния за Кабаков мач

  4 дек 2025
  • 298
  • 0

Феновете на швейцарския футболен клуб Йънг Бойс са лишени от правото да присъстват на следващия мач на тима от турнира Лига Европа като наказание заради инциденти, което доведе до прекъсване на играта при гостуването на Астън Вила миналата седмица, който бе ръководен от българския рефер Георги Кабаков.

Привържениците на Йънг Бойс хвърляха пластмасови бутилки, които удариха голмайстора на англичаните Дониел Мален, и влязоха в сблъсъци със стюардите при поражението с 1:2 на 27 ноември. Играта беше спряна за около пет минути през първото полувреме, съобщава АП.

УЕФА съобщи, че Дисциплинарната комисия е наложили глоба от 50 000 евро на отбора и са забранили на клуба да продава билети на своите фенове за следващия си мач като гост в Лига Европа. Йънг Бойс ще има визита на Щутгарт на 29 януари в последния кръг от груповата фаза на надпреварата.

Снимки: Gettyimages

