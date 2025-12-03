Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Астън Вила
  Добрата серия на Астън Вила продължи с голям обрат срещу Брайтън

Добрата серия на Астън Вила продължи с голям обрат срещу Брайтън

  • 3 дек 2025 | 23:32
  • 783
  • 0

Астън Вила записа шеста поредна победа във всички турнири, след като след обрат надделя с 4:3 като гост на Брайтън. По този начин бирмингамци се изкачиха до третото място във временното класиране, изоставайки само на точка зад Манчестър Сити. "Чайките" пък прекъснаха поредицата си от четири поредни срещи без поражение и паднаха до седмата позиция.

Първото полувреме бе изпълнено със събития. В деветата минута домакините получиха правото да изпълнят корнер, който бе доста спорен. Бизот много лошо подходи към центрираната топка, след което след няколко рикошета Жан Пол ван Хеке я прати във вратата.

Точно 20 минути след това преднината на домакините бе удвоена, след като Пау Торес си отбеляза автогол в опита да пресече подаване на Хиншълууд след бърза атаката на домакините.

Астън Вила обаче успя да изравни още до почивката след два гола на Оли Уоткинс. В 37-ата минута Маатсен центрира по земя отдясно, Макгин пропусна да засече, но Уоткинс го направи отблизо, прекъсвайки головата си суша, продължила 11 мача.

В седмата минута на добавеното време на първата част Уоткинс изравни резултата, след като овладя дълго подаване от Роджърс и стреля покрай Фергбрюген.

Астън Вила направи пълен обрат след час игра, когато Онана засече с глава центриране на Кеш от корнер.

Донийл Мален вкара четвърти гол за Вила в 78-ата минута с първото си докосване в мача, след като се появи в игра. Той довкара отблизо, след като преди това Фербрюген бе избил удар с глава на Гесон.

В 83-тата минута Брайтън върна един гол след удар на Ван Хеке малко след границата на наказателното поле.

До края имаше още интересни ситуации, но не и още голове.

Снимки: Imago

