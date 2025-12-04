Популярни
Контузията на Деклан Райс не е сериозна, ще е на линия за уикенда
Контузията на Деклан Райс не е сериозна, ще е на линия за уикенда

  • 4 дек 2025 | 19:17
  • 559
  • 0

Един от най-важните играчи в селекцията на Микел Артета - Деклан Райс вероятно ще е на разположение за съботния сблъсък на Арсенал с Астън Вила, информира “Сън”. Халфът бе заменен при успеха срещу Брентфорд с 2:0 в 83-ата минута, а впоследствие бе уловен от камерите да показва на хората на скамейката и лекарите задната част на прасеца си и да получава медицинска помощ.

Въпреки това източници от клуба са потвърдили пред вестника, че причина за смяната му е била умората, а проблемите в прасеца са минимални и няма да попречат на играча да играе срещу бирмингамци. От началото на сезона Деклан Райс е записал общо 2 гола и 6 асистенции в 21 двубоя за клубния си тим, в които има 1564 минути. Той е сред най-важните играчи на Артета, който рядко си позволява да го вади от игра.

