11-те на Берое и Черно море

  • 3 дек 2025 | 14:19
  • 1938
  • 2
11-те на Берое и Черно море

Станаха ясни титулярните състави на Берое и Черно море, които се изправят един срещу друг в двубой от 18-ия кръг на efbet Лига. Мачът в Стара Загора стартира в 15:30 часа с първия съдийски сигнал на Георги Кабаков.

Домакините нямат успех вече повече от два месеца и се смъкнаха до 13-ата позиция в класирането. "Моряците", които се намират на шестото място, пък са в серия от две поредни загуби и също ще търсят завръщане на победния път.

Срещата на стадиона под Аязмото ще бъде по-специална за Илиан Илиев, тъй като тя ще бъде под №500 за него като треньор в елита на родния футбол.

Берое - Черно море

Стартови състави:

Берое: 99. Валентино Кинтеро, 23. Тижан Сона, 3. Хуан Пабло Саломони, 4. Факундо Костантини, 27. Жулио Дабо, 8. Алехандро Масого, 15. Факундо Аларкон, 24. Стефан Гаврилов, 11. Исмаел Ферер, 7. Хуан Карлос Пинеда, 21. Алберто Салидо;

Черно море: 81. Кристиан Томов, 8. Асен Дончев, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 15. Дани Мартин, 71. Васил Панайотов, 29. Берк Бейхан, 10. Асен Чандъров, 16. Андреяс Калкан, 99. Уеслен Жуниор, 19. Георги Лазаров.

