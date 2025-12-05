Хебър търси нов спонсор

Ръководството на Хебър обяви на официалната си Фейсбук страница, че започва процедура по избор на нов генерален спонсор.

Пазарджиклии вече са получили няколко предложения, отново от бетинг компании, като до края на годината се очаква да има развитие по въпроса.

"Хебър започва процедура по избор на нов рекламен партньор - бетинг компания. Причината е изтичащият в края на годината договор с efbet. Хебър ще разгледа всички постъпили оферти от родни и чуждестранни бетинг оператори в защита на клубния интерес и постигане на най-добри финансови условия", се казва в съобщението.

Днес пазарджиклии ще имат гостуване на стадион "Спартак" във Варна на Фратрия.

Хебър не е печелил навън от началото на октомври, когато надви Беласица в Петрич с 1:0.