Николай Митов: Искам догодина да се борим за влизане в efbet Лига

Треньорът на Хебър Николай Митов съобщи очакванията си за срещата на тима си със Севлиево днес. Той посочи какво иска да вижда от играчите си и е категоричен, че през този сезон иска да се изгради добър отбор, с които да може се гони влизане в efbet Лига.

"Готвим се добре. Остават още три мача до края на календарната година и трябва да сме пределно мотивирани да ги спечелим. Искам да видя момчетата на 100%. Ние сме отбор, който не може да си позволи да подценява никого. Искам в отбора си да виждам хора, които да се раздават от първата до последната секунда. Целта е да градим отбор, който следващата година да се бори за Първа лига. Радващото е, че всички момчета са на линия и всички са здрави. Ще мога да разчитам на тях", започна Митов.

Трябва да излезем и да спечелим, защото в тази среща влизаме след две загуби и не е особено приятно. Трябва да минем през това. Всичко се прави в движение. Това ми е познато. Искам да изградим една добра основа през тази година. Хубаво е това да се знае още от сега. През този сезон това ме интересува. В отбора ще останат хора, които искат да се развиват и се влагат на максимум. Да, всеки един треньор си има виждания за играта. Има доста специфики и никога няма да изляза и да кажа, че даден футболист е слаб или нещо подобно. Ако се раздава постоянно, ще си вдига и нивото. Вече гледаме и към селекцията. Сега през зимата е по-трудно да се направи качествена селекция, но ще се постараем. Ще взимаме хора, които да са перспективни и на добро ниво", заяви треньорът на Хебър.