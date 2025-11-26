Митов остава в Хебър, но петима играчи напускат тима

Треньорът на Хебър Николай Митов показа вратата на петима след слабата есен, съобщава "Тема Спорт", като бройката им може да нарасне. Чистката на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик засегна - Цветeлин Радев, Мартин Хайдаров, Светослав Диков, Николай Ганчев и Илия Русинов.

След края на първия дял Хебър е едва десети, като за 15 мача записа само пет победи, при 4 равенства и цели 6 загуби. Твърде малко на фона на организацията и стабилното финансиране в клуба. Поради тази причина Митов е получил зелена светлина за чистката от президента на клуба Валентин Василев-Валдани.

Така в петък Хебър ще е без въпросните петима играчи в домакинството срещу закъсалия новак Севлиево. В последния кръг гробарите бяха разбити у дома с 0:3 от Спортист Своге и това преля чашата на търпението на треньора и ръководството.