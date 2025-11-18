Кими Антонели: Баща ми и Тото ме сритаха след "Монца"

Представянето на Андреа Кими Антонели в хода на неговия дебютен сезон във Формула 1 с лекота може да бъде разделено на две на база локациите на състезанията – дали те са в Европа, или не.

Извън територията на Стария континент италианецът се представя изключително силно и има спечелени общо 119 точки и записани две качвания на подиума. В Европа обаче, колкото и странно да завучи, пилотът на Мерцедес спечели само три точки с най-добро класиране от девето място в домашната му Гран При на Италия на „Монца“.

Тази липса на баланс в резултатите на Антонели има своето обяснение предвид трудностите, с които той се сблъска в Европа. На Стария континент пилотът на Мерцедес регистрира две отпадания поради повреди, замеси се в няколко инцидента и изпита сериозни трудности с новото задно окачване на Сребърните стрели, което впоследствие беше свалено от W16.

В свое интервю пред Blick Антонели призна, че този дисбаланс в неговите резултати изглежда много странно предвид факта, че слабите му резултати дойдоха на писти, които той познава от младежките шампионати. Италианецът също така разкри, че е бил „сритан“ от своя баща Марко и от шефа на Мерцедес Тото Волф след разочароващия уикенд на „Монца“, което изглежда е дало разултат.

„Това изглежда много странно. Мислех, че ще мога да използвам моя опит в Европа и след това бях ударен от реалността, което ме изненада. Очаквах неща, които не се случиха, неща, които бяха напълно различни всеки път. Бързо разбрах, че всеки уикенд се развива различно.



„В Европа ние имахме някои механични проблеми, аз просто не можах да намеря ритъма с новото окачване. Не се чувствах комфортно в кокпита, защото изглеждаше, че вече нищо не се получава. Това ме направи по-нервен. Постоянно се поставях под напрежение, прекалявах с агресията и допусках грешки, които принципно не допускам.



„Шефът ми, Тото Волф, и баща ми, те ме сритаха хубаво по задника след „Монца“. Тези вербални упреци и съвети бяха болезнени, но имах нужда от тях. Трябваше да се фокусирам отново върху важните неща, за да се върна към старата ми форма. Никога нямаше да се измъкна от тази каша сам. Една дълга среща с моите инженери също ми помогна“, обясни Антонели.

