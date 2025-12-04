Ще има ли заповеди от бокса в Макларън в Гран При на Абу Даби?

Една от водещите теми преди началото на уикенда за Гран При на Абу Даби е свързана с потенциалното налагане на заповеди от бокса в отбора на Макларън в хода на неделната надпревара на „Яс Марина“.

Преди финалния кръг за сезона Ландо Норис е лидер в генералното класиране с 408 точки, а неговият съотборник Оскар Пиастри е трети с 392 и все още има шанс за титлата. В неделя обаче може да се стигне до ситуация, в която Норис да се нуждае от помощта на своя съотборник, за да се пребори с Макс Верстапен, който заема втората позиция в генералното класиране с пасив от 12 пункта спрямо британеца.

Преди началото на уикенда в Абу Даби тримата претенденти за титлата взеха участие в официалната пресконференция пред медиите. Там, очаквано, пилотите на Макларън бяха попитани за потенциалното налагане на заповеди от бокса, а първи на този въпрос отговори Норис. Британецът заяви, че лично той не би искал от отбора да нареждат на Пиастри да му прави път.

„Не, не е дискутирано и честно, искам да кажа, ще се радвам, но не мисля, че бих поискал такава заповед. Не знам, не знам, от Оскар зависи дали ще го позволи. Не мисля, че ще бъде нужно от моя страна и смятам, че ще бъде същото, ако бяхме наобратно – дали щях да съм готов да помогна, или не?



„Лично аз смятам, че щях, просто защото съм такъв, но не зависи от мен и аз няма да настоявам. Не искам да питам, защото не смятам, че въпросът е коректен. Ако завършим така и Макс спечели, тогава поздравления за него, аз ще гледам напред към следващата година. Нищо няма да се промени, животът ми няма да се промени, той ще е заслужил повече от нас“, каза Норис.

Пиастри на свой ред отказа да коментира тази тема по-подробно, казвайки, че не иска да говори преди да знае какво ще се очаква от него.

