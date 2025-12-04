Верстапен отново напомни: Аз нямам какво да губя

Макс Верстапен отново напомни на своите съперници в битката за титлата във Формула 1 през 2025 година Ландо Норис и Оскар Пиастри, че той е в позиция, в която няма какво да губи и може да заложи на максимален риск в последния уикенд за сезона.

Преди него нидерландецът заема втората позиция в генералното класиране с пасив от 12 точки спрямо лидера Норис, чийто съотборник Пиастри е на четири пункта зад Верстапен. Трибоят между тримата ще се реши в Абу Даби в неделя, а преди началото на същинските събития на „Яс Марина“ Верстапен заяви, че той се чувства спокоен.

Ще има ли заповеди от бокса в Макларън в Гран При на Абу Даби?

„Много съм спокоен, нямам какво да губя. Просто се наслаждавам на факта, че съм тук. За мен дори не е толкова важно, че съм тук. Наслаждавам се на втората половина на сезона, да работя с отбора и на това как ние успяхме да обърнем нещата от трудните времена. От трудните брифинги след състезанията, когато бяхме много разочаровани и ядосани до това отново да се наслаждаваме, да се смеем и да печелим, фантастично е.



„Така че аз просто взимам това, всичко друго, като факта, че съм в битката за титлата, е само бонус. Това прави нещата и толкова прости за мен. Ние просто ще се опитаме да направим възможно най-добрия уикенда, но дори и тогава, нещата няма да са изцяло под мой контрол. Аз просто трябва да се опитам да се насладя“, каза Верстапен по време на официалната пресконференция преди уикенда в Абу Даби.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

Снимки: Gettyimages