Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Верстапен отново напомни: Аз нямам какво да губя

Верстапен отново напомни: Аз нямам какво да губя

  • 4 дек 2025 | 14:58
  • 1377
  • 0

Макс Верстапен отново напомни на своите съперници в битката за титлата във Формула 1 през 2025 година Ландо Норис и Оскар Пиастри, че той е в позиция, в която няма какво да губи и може да заложи на максимален риск в последния уикенд за сезона.

Преди него нидерландецът заема втората позиция в генералното класиране с пасив от 12 точки спрямо лидера Норис, чийто съотборник Пиастри е на четири пункта зад Верстапен. Трибоят между тримата ще се реши в Абу Даби в неделя, а преди началото на същинските събития на „Яс Марина“ Верстапен заяви, че той се чувства спокоен.

Ще има ли заповеди от бокса в Макларън в Гран При на Абу Даби?
Ще има ли заповеди от бокса в Макларън в Гран При на Абу Даби?

„Много съм спокоен, нямам какво да губя. Просто се наслаждавам на факта, че съм тук. За мен дори не е толкова важно, че съм тук. Наслаждавам се на втората половина на сезона, да работя с отбора и на това как ние успяхме да обърнем нещата от трудните времена. От трудните брифинги след състезанията, когато бяхме много разочаровани и ядосани до това отново да се наслаждаваме, да се смеем и да печелим, фантастично е.

„Така че аз просто взимам това, всичко друго, като факта, че съм в битката за титлата, е само бонус. Това прави нещата и толкова прости за мен. Ние просто ще се опитаме да направим възможно най-добрия уикенда, но дори и тогава, нещата няма да са изцяло под мой контрол. Аз просто трябва да се опитам да се насладя“, каза Верстапен по време на официалната пресконференция преди уикенда в Абу Даби.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Официално: Любо Руйков влиза в италианската Формула 4 с Трайдънт

Официално: Любо Руйков влиза в италианската Формула 4 с Трайдънт

  • 4 дек 2025 | 13:27
  • 3085
  • 4
Лиам Лоусън каза кога е разбрал, че ще остане в състава на Рейсинг Булс

Лиам Лоусън каза кога е разбрал, че ще остане в състава на Рейсинг Булс

  • 4 дек 2025 | 13:18
  • 471
  • 0
Хаас с нов генерален партньор за сезон 2026 във Формула 1

Хаас с нов генерален партньор за сезон 2026 във Формула 1

  • 4 дек 2025 | 13:07
  • 488
  • 0
ФИА изправена пред съдебно дело, ако проведе изборите за нов президент на 12 декември

ФИА изправена пред съдебно дело, ако проведе изборите за нов президент на 12 декември

  • 4 дек 2025 | 10:51
  • 779
  • 0
Юки Цунода е по-мотивиран от всякога да докаже, че има място на решетката във Формула 1

Юки Цунода е по-мотивиран от всякога да докаже, че има място на решетката във Формула 1

  • 4 дек 2025 | 10:39
  • 695
  • 2
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

  • 4 дек 2025 | 09:27
  • 13666
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:0 Спартак (Варна), мъглата се вдигна

Ботев (Враца) 0:0 Спартак (Варна), мъглата се вдигна

  • 4 дек 2025 | 15:32
  • 5218
  • 3
Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

  • 4 дек 2025 | 14:58
  • 19222
  • 47
Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

  • 4 дек 2025 | 10:24
  • 10948
  • 41
ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

  • 4 дек 2025 | 13:24
  • 3516
  • 26
Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

  • 4 дек 2025 | 05:35
  • 18753
  • 109
Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

  • 4 дек 2025 | 11:21
  • 23452
  • 29