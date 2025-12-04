Юки Цунода е по-мотивиран от всякога да докаже, че има място на решетката във Формула 1

Юки Цунода е по-мотивиран от всякога да докаже, че има място в пилотския състав на Формула 1. Японецът загуби позицията си за сметка на Исак Хаджар за следващата година и ще остане резервен пилот в Ред Бул, за който кара и кандидатът за пета поредна световна титла Макс Верстапен.

"Не беше приятно да разбера, че няма да имам пилотско място за 2026, но това ме мотивира. Искам да докажа, че заслужавам да бъда на решетката", заяви Цунода в първото си интервю след оповестяването на новината. Неговото място ще заеме Исак Хаджар, който пък ще бъде сменен в Рейсинг Булс от 18-годишния Арвид Линдблад. Последният е съотборник на Никола Цолов в Кампос Рейсинг във Формула 2.

От Хонда опитали да спасят мястото на Цунода в Ред Бул

"Животът е пълен с препятствия, а това е моето. Нищо няма да погуби желанието ми да бъда пилот във Формула 1", каза още японецът, който през следващата година ще работи предимно в симулатора за Ред Бул.

Цунода, на 25, спечели само 33 точки през сезона, а неговият съотборник Макс Верстапен е втори в генералното класиране с 396. Японецът записа няколко сходни резултата с тези на нидерландеца в квалификации, но допусна и жестоки грешки. Една от тях е катастрофата в квалификацията в Емилия-Романя през май.

Юки Цунода е поредният пилот, който не оцеля като съотборник на Верстапен

"В петте си години във Формула 1 Юки израсна значително. Той е изключителен в квалификационни обиколки и е способен да прави отлични стартове", заяви отборният директор на Ред Бул Лоран Мекис, цитиран от Ройтерс.