Завръщането на блудния син Ертан Томбак е добър знак

Едва ли някой е предполагал, че блудният син Ертан Томбак ще се завърне някога на борда на варненските "моряци". Едно от талантливите момчета на поколение, което растеше заедно с Иван Дюлгеров, Виктор Попов, Йордан Радев, Емил Янчев, Велислав Василев и Денислав Ангелов.

Мнозина привърженици не успяха да му простят малкото предателство, което направи към тях, треньорите и клуба точно тогава, когато всички в него виждаха модерен десен защитник с голяма перспектива и сполучлив дебют срещу Левски едва на 18 години. Уважиха решението му да прекрати състезателната кариера в името на образованието до момента, в който не сключи договор със Славия.

Но годините минават, а времето лекува. На 26 години завръщането на Томбак е положителен знак за Черно море и българския футбол. Илиан Илиев е треньор, за когото реваншизмът и дребнавите спорове са отживелица. Именно той, като селекционер на България, даде шанс на Томбак в националния отбор след много добри мачове за Славия. А от опит се знае, че най-доброто отмъщение е да извършиш нещо, в което никой не вярва.

И сега талантливият десен защитник е готов да отговори на очакванията на треньора, на доверието на публиката и на всички привърженици, които виждат в него потенциал за завръщане в националния отбор.



Пламен Трендафилов