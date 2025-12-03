Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Илиан Илиев разясни за странния случай "Ертан Томбак" и заяви: Изморен съм, но си заслужава

Илиан Илиев разясни за странния случай "Ертан Томбак" и заяви: Изморен съм, но си заслужава

  • 3 дек 2025 | 17:51
  • 1786
  • 3
Илиан Илиев разясни за странния случай "Ертан Томбак" и заяви: Изморен съм, но си заслужава

Наставникът на Черно море Илиан Илиев записа мач №500 в елита на България при победата на неговия отбор с 2:1 над Беро екато гост. Срещата ще се запомни и с повторното завръщане на защитника Ертан Томбак. Преди 6 години той напусна варненци, защото им обяви, че се отказва от футбола, но дни по-късно подписа със Славия. През лятото каза същото и на "белите", но днес той влезе като резерва за Черно море срещу Берое.

"Знаете преди години за Ертан, тръгна си и му уважихме решението. После беше на мача с Левски и каза: "нещо ме жегна отвътре”. Успяхме да го върнем. Не е готов след шест месеца, но е наше момче, от школата. Добре е за нас, както и за него", обясни Илиев.

Що се касае до самия двубой, треньорът на варненци каза: "Дори да не бяхме победили направихме това, което трябва - борихме се за всяка топка. На полувремето трябваше малко да се успокоим. Ако бяхме тръгнали да играем по-хаотично, нямаше да обърнем. Характерът е важен. Трети мач играем срещу отбор, който сменя треньора. Съдбата ни върна в последната минута това, което ни взе в предишни мачове.

Играхме срещу добър отбор, който имаше план как да ни победи. Направиха няколко опасни контраатаки. След две загуби ще сме малко по-спокойни. Събра им се на футболистите, защото знам, че имаме потенциал да играем по-добър футбол. До 20-ата минута имахме три ситуации да вкараме гол. Това е част от играта.

В момента е по-важна победата, отколкото тези 500 мача. Добро постижение, от доста години съм от футбола. Другото е, че съм доста уморен, но пък желанието ми за работа в такива моменти си заслужава.

Когато имаш 7 поредни победи, самочувствието на ЦСКА със сигурност е по-различно. Надявам се тази победа да ни даде малко повече спокойствие и самочувствие, и да им се противопоставим", завърши Илиев относно следващия сблъсък на "моряците", който е домакинство на ЦСКА.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бойко Величков: ЦСКА прави нещата по начин, по който да доближи клуба до европейските стандарти

Бойко Величков: ЦСКА прави нещата по начин, по който да доближи клуба до европейските стандарти

  • 3 дек 2025 | 13:43
  • 4864
  • 6
Михаил Александров: Смятам, че даваме добър пример на всеки следващ клуб, който иска да направи нещо такова

Михаил Александров: Смятам, че даваме добър пример на всеки следващ клуб, който иска да направи нещо такова

  • 3 дек 2025 | 13:35
  • 1080
  • 1
Резултати, голмайстори и класиране след 14-ия кръг на Елитната група до 16 години

Резултати, голмайстори и класиране след 14-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 3 дек 2025 | 13:33
  • 1169
  • 0
Стефан Ангелов: Закономерно представяне на Етър II

Стефан Ангелов: Закономерно представяне на Етър II

  • 3 дек 2025 | 13:28
  • 376
  • 0
ЦСКА без Жордао и Брахими срещу Локо (Пд)

ЦСКА без Жордао и Брахими срещу Локо (Пд)

  • 3 дек 2025 | 13:24
  • 4642
  • 1
Левски тренира в пълен състав, Карл Фабиен и Ради Кирилов са готови за игра

Левски тренира в пълен състав, Карл Фабиен и Ради Кирилов са готови за игра

  • 3 дек 2025 | 13:10
  • 1851
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Локо (Пд), стадионът гърми "Любо Пенев! Любо Пенев!"

ЦСКА 0:0 Локо (Пд), стадионът гърми "Любо Пенев! Любо Пенев!"

  • 3 дек 2025 | 18:15
  • 15893
  • 32
Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

  • 3 дек 2025 | 17:28
  • 17950
  • 25
Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

  • 3 дек 2025 | 16:15
  • 14419
  • 9
ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

  • 3 дек 2025 | 14:22
  • 21815
  • 25
Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

  • 3 дек 2025 | 09:24
  • 19422
  • 23
Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

  • 3 дек 2025 | 12:15
  • 12964
  • 50