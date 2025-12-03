Любопитно: Национал за втори път излезе от пенсия

Бранителят Ертан Томбак поднови кариерата си, след като за втори път бе анонсирал, че ще спира с футбола.

Защитникът, който има един мач и за националния отбор напусна Славия през лятото, след като бе заявил, че ще спира с футбола, но днес отново се върна към играта и вече носи фланелката на Черно море. Любопитно е, че това не е първият път, в който 26-годишният играч анонсира, че спира с професионалната си кариера, но след това се завръща. През 2019-а година играчът напусна именно Черно море с мотива, че спира с играта, но съвсем скоро се присъедини към Славия, което ядоса Илиан Илиев.

Сега обаче бранителят се завръща при “моряците” и дори дебютира повторно за варненци в мача с Берое.