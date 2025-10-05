В Саудитска Арабия предложили 300 милиона за три години на Хари Кейн

Популярни
  • 5 окт 2025 | 06:45
  • 437
  • 0
Саудитският Ал-Хилал е предложил на нападателя на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн солиден договор от 100 млн. евро годишно, според водещото немско издание Bild.

Според източника саудитците са готови да подпишат 3-годишно споразумение с Байерн и английския нападател за общо 300 млн. евро.

32-годишният нападател преди това беше отказвал оферти от Близкия изток през 2023 г., но англичанинът може да обмисли офертата следващото лято.

Кейн се присъедини към Байерн от Тотнъм през лятото на 2023 г. През това време нападателят изигра 106 мача във всички турнири, в които отбеляза 103 гола и направи 29 асистенции. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2027 г. Според портала Transfermarkt пазарната му стойност към момента възлиза на 75 млн. евро.

