За втора поредна година Салем Ал-Даусари е футболист №1 в Азия

Салем Ал-Даусари от Саудитска Арабия беше избран за най-добър футболист на Азия за втора поредна година, докато при жените призът на Азиатската футболна конфедерация (АФК) отиде при Хана Такахаши от Япония. Церемонията по връчването на наградите се състоя на гала-вечер в Конгресния център в Рияд.

Ал-Даусари, който помогна изключително много на страната си да се класира на трето поредно Световно първенство по футбол, става номер 1 на Азия за общо за трети път, след като първото такова признание му беше връчено през 2022-а година. Сега той остави зад себе си Акрам Афиф от Катар и Ариф Айман от Малайзия.

"Щастлив и благодарен съм за наградата. Да я спечеля за втора поредна година е нещо специално, защото сега дойде наистина след огромни усилия".

"Но да печеля титли с моя отбор е много по-важно, по-ценно и по-вълнуващо от спечелването на индивидуални награди. Тази обаче е специална, защото допълва и постиженията на нашия отбор. Благодарен съм за подкрепата, която получих от всички, от феновете, от колегите ми в националния отбор и в клуба ми. Тази награда е за тях“.

Победата на Ал-Даусари е седма за футболист от Саудитска Арабия, след като Саид Ал-Овайран повлече крак и за първи път беше избран за номер 1 в Азия през 1994-а година.

При дамите Хана Такахаши, която играе като защитничка, изпревари при вота Холи Макнамара от Австралия и Ван Шуън от Китай. Така тя стана шестата японска футболистка японска, която е оценена така. Най-добра футболистка в нежния пол в Азия номер 1 се избира от 1999-а година насам. Първата носителка на купата е китайката Сун Вен.

