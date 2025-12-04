Популярни
Топалова допусна обрат и отпадна в Дейтона Бийч

  • 4 дек 2025 | 01:46
  • 75
  • 0
Шестата в схемата Гергана Топалова загуби от американката Мая Айенгар с 6:1, 2:6, 4:6 на турнира по тенис на клей кортове в Дейтона Бийч (САЩ) с награден фонд 30 хиляди долара. Двубоят продължи два часа и 21 минути.

Топалова спечели първия сет, но във втория изостана с 1:3. Тя намали за 2:3, но Айенгар взе следващите три гейма за 6:2.

В решителния трети сет българската тенисистка навакса пасив от 2:4 до 4:4, но американката стигна до успеха с 6:4 при четвъртия си мачбол.

По-рано през деня Диа Евтимова преодоля убедително Малвина Ровинска (Полша) с 6:2, 6:0.

