Гергана Топалова стартира с победа на сингъл на турнир в Испания

Гергана Топалова се класира за втория кръг на турнира на клей в Севиля (Испания) с награден фонд 30 000 долара.

Поставената под номер 7 Топалова елиминира на старта австралийката Мелиса Еркан с 6:4, 7:6(8) след 2:48 часа игра. Тя на два пъти пропиля пробив аванс в първия сет, който все пак спечели с ключов брейк в десетия гейм. Във втората част българката изоставаше с 3:5 гейма, но успя да стигне до тайбрек, в който отрази общо три сетбола на съперничката, като стигна до крайния успех със серия от три поредни разигравания.

Така за място на четвъртфиналите тя ще се изправи срещу победителката от мача между Мила Машич (Сърбия) и Диана Марцинкевича (Латвия).