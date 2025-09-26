Гергана Топалова е полуфиналистка във Франция

Гергана Топалова се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей за жени в Кап д'Агд (Франция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 1 в схемата българка надделя над Алегра Дейвис (Великобритания) с 4:6, 6:1, 6:4 след малко повече от два часа и половина игра.

25-годишната Топалова навакса ранен пробив пасив в решаващия трети сет и от 0:2 гейма стигна до обрат. Така тя достигна до първия си полуфинал във веригата на Международната федерация по тенис ITF от началото на май в Бока Ратон (САЩ).

В търсене на втори финал за сезона след Леме (Бразилия) през април българката ще се изправи утре срещу петата поставена Фиона Ганц (Швейцария).Топалова има шест титли в състезания на ITF при жените, последната от които в Сен-Пале-сюр-Мер (Франция) през септември 2023 година.