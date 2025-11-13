Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Гергана Топалова е четвъртфиналистка в Орландо

Гергана Топалова е четвъртфиналистка в Орландо

  • 13 ное 2025 | 20:30
  • 297
  • 0
Гергана Топалова е четвъртфиналистка в Орландо

Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на клей за жени в Орландо, щата Флорида с награден фонд от 30 хиляди долара.

Във втория кръг поставената под номер 8 в схемата българка надделя с 6:2, 6:0 над американката Адриана Рийми. Единственото затруднение за 25-годишната Топалова бе в началото на мача, когато допусна пробив и с него Рийми поведе с 2:1 гейма. До края обаче всички останали 11 гейма завършиха в полза на българката.

На четвъртфиналите тя ще очаква победителката от двубоя между унгарката Лука Удварди и германката Емили Зайболд.

Следвай ни:

Още от Тенис

Денислава Глушкова отпадна в третия кръг в Ираклион

Денислава Глушкова отпадна в третия кръг в Ираклион

  • 13 ное 2025 | 14:23
  • 703
  • 0
Иван Иванов се класира за 1/4-финалите в Анталия

Иван Иванов се класира за 1/4-финалите в Анталия

  • 13 ное 2025 | 14:20
  • 736
  • 3
Най-добрият индиец се оплака, че Китай го саботира за Australian Open

Най-добрият индиец се оплака, че Китай го саботира за Australian Open

  • 13 ное 2025 | 13:10
  • 580
  • 0
Виктор Марков с победи на сингъл и на двойки в Мексико

Виктор Марков с победи на сингъл и на двойки в Мексико

  • 13 ное 2025 | 10:59
  • 307
  • 0
Оже-Алиасим: Искам да побеждавам като Синер

Оже-Алиасим: Искам да побеждавам като Синер

  • 13 ное 2025 | 05:29
  • 1274
  • 1
Синер: Сервирах добре във важните моменти

Синер: Сервирах добре във важните моменти

  • 13 ное 2025 | 05:03
  • 1949
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Прикрит ли е голям допинг скандал в efbet Лига? ФИФА наказа играч от наш популярен клуб за 4 години

Прикрит ли е голям допинг скандал в efbet Лига? ФИФА наказа играч от наш популярен клуб за 4 години

  • 13 ное 2025 | 16:57
  • 36508
  • 14
Франция - Украйна, победа ще класира "петлите" за Мондиал 2026

Франция - Украйна, победа ще класира "петлите" за Мондиал 2026

  • 13 ное 2025 | 20:58
  • 883
  • 0
Съставите на Англия и Сърбия

Съставите на Англия и Сърбия

  • 13 ное 2025 | 21:18
  • 119
  • 0
Ясни са точните дати, на които Левски ще играе с Лас Палмас в Шампионската лига

Ясни са точните дати, на които Левски ще играе с Лас Палмас в Шампионската лига

  • 13 ное 2025 | 18:53
  • 8531
  • 2
Левски и Витоша (Бистрица) дават старт на 1/8-финалите за Купата

Левски и Витоша (Бистрица) дават старт на 1/8-финалите за Купата

  • 13 ное 2025 | 16:48
  • 13330
  • 8
Апоел и Фенербахче започнаха двубоя в Мюнхен

Апоел и Фенербахче започнаха двубоя в Мюнхен

  • 13 ное 2025 | 21:00
  • 5755
  • 0