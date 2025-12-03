Левски тренира в пълен състав, Карл Фабиен и Ради Кирилов са готови за игра

Левски проведе тренировка преди дербито със Славия. “Сините” тренираха в пълен състав, като доскоро контузените Радослав Кирилов и Карл Фабиен също вече са добре и се включиха в заниманията на отбора.

Ради Кирилов се завръща в игра срещу Славия

Единственият проблем, който стои пред Хулио Веласкес, е, че двама от основните му футболисти висят с картони. Мустафа Сангаре и Георги Костадинов рискуват да пропуснат последния двубой за полусезона срещу Спартак (Варна), ако утре бъдат санкционирани.

Дербито между Славия и Левски е утре на стадион “Александър Шаламанов” от 18:00 часа.