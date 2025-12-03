Популярни
  • 3 дек 2025 | 17:53
  • 150
  • 0
Пилотът на Заубер Нико Хюлкенберг ще отбележи своя старт №250 във Формула 1 в неделната Гран При на Абу Даби, с която ще бъде сложен край на сезон 2025 в световния шампионат.

Германецът дебютира с Уилямс в началото на 2010 година, но загуби своята титулярна позиция в отбора в края на сезона, след което прекара една година като резерва във Форс Индия преди да стане титуляр на базирания в Силвърстоун екип. Впоследствие Хюлкенберг изкара един сезон в Заубер през 2013 преди да се завърне във Форс Индия, където остана до края на 2016 година, след което се насочи към Рено.

Той прекара три сезона във френския тим, в които така и не успя да стигне до своя първи подиум, след което изглеждаше, че неговата кариера е приключила. През 2020 и 2022 обаче той направи общо пет участия като резерва с Рейсинг Пойнт/Астън Мартин, което доведе до неговото завръщане на титулярна позиция в Хаас за началото на сезон 2023. След две години в американския тим Хюлкенберг премина за втори път в Заубер, с който той най-накрая стигна до подиума в своя старт №239 във Великобритания, където той финишира на третото място.

Естествено Хюлкенберг ще отбележи своето юбилейно участие във Формула 1 и със специална каска. Тя ще бъде в рицарски стил, а върху нея с големи цифри ще бъда изписано числото 250.

