Предстои последният танц на Заубер във Формула 1

Заубер ще изтанцува своя последен танц във Формула 1 по време на предстоящата този уикенд Гран При на Абу Даби преди трансформацията на тима в Ауди за началото на сезон 2026.

Final call on the 2025 season ✈️💚#AbuDhabiGP @flyedelweiss pic.twitter.com/yHewpcAxzq — Stake F1 Team KICK Sauber (@stakef1team_ks) December 1, 2025

Името Заубер се появи за първи път на стартовата решетка във Формула 1 през 1993 година с Карл Вендлингер и Джей Джей Лехто, които успяха да класират тима на седмото място в конструкторския шампионат в дебютния му сезон. През годините екипът на Петър Заубер се движеше предимно във втората половина на класирането, но всичко се промени през 2006 година, когато БМВ закупи мажоритарен дял от тима и го превърна в своя заводски отбор.

Именно в ерата на БМВ-Заубер дойдоха и най-големите успехи на швейцарския тим, включително неговата единствена победа, спечелена от Роберт Кубица в Канада през 2008 година. След оттеглянето на БМВ в края на 2009 година обаче за Заубер настъпиха трудни години, които принудиха екипа да разчита на мнозина пилоти със сериозен финансов гръб зад себе си. В това число влизат Серхио Перес, Естебан Гутиерес, Фелипе Наср и Маркус Ериксон.

Постепенно обаче нещата за Заубер се стабилизираха, а затова спомогна и партньорството с Алфа Ромео, което стартира през 2018 година. Първоначално отборът беше познат като Алфа Ромео-Заубер преди пълното му ребрандиране в Алфа Ромео за старта на сезон 2019. Това беше само част от спонсорското обвързване между двете страни, което стигна до своя края с приключването на сезон 2023, след което отново видяхме завръщането на името Заубер.

През 2026 година обаче то отново ще изчезне, този път окончателно, тъй като швейцарският тим ще бъде ребрандиран на Ауди. Германският автомобилен гигант вече закупи изцяло отбора на Заубер, който ще продължи да оперира от Хинвил и след трансформацията си в Ауди.

През годините Заубер е давал шанс на не един и двамата обещаващи млади пилоти да дебютират във Формула 1. В това число влизат Кими Райконен, Фелипе Маса, Кубиа, Себастиан Фетел, Шарл Леклер и Габриел Бортолето, които само само част от пилотите, получили своя шанс да се състезават във Формула 1 със Заубер.

