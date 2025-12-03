Макларън със специални цветове за решителната битка за сезон 2025 във Формула 1

Отборът на Макларън ще участва със специална цветова схема в надпреварата за Гран При на Абу Даби, в която ще се реши спорът за титлата при пилотите във Формула 1 през 2025 година.

Британският тим има два коза в спора, тъй като Ландо Норис е лидер в класирането с 408 точки, а неговият съотборник Оскар Пиастри е трети с 392 точки. Двамата са разделяни от Макс Верстапен, който има 396 точки на своята сметка преди финалния кръг за сезона.

Шефът на Макларън ще се бори с демоните от 2010 година в Абу Даби

А в него колите на Норис и Пиастри ще бъдат с малко по-различна от обичайната си разцветка. Промените ще са само по предната част на въздушните кутии, предната част на пода и основния елемент на предното крило на MCL39, които ще са малко по-шарени. Тази промяна се прави съвместно с един от основните партньори на Макларън – British American Tobacco.

Това не е първият случай, в който Макларън и BAT създават специална цветова схема за Гран При на Абу Даби, където стана нещо като традиция BAT да използва колите на Макларън, за да промотира своя бран Velo. Ще видим дали тази година тези специални цветове ще донесат късмет на Макларън, който преследва своята първа титла при пилотите от триумфа на Люис Хамилтън през 2008 година насам.

