Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Шефът на Макларън ще се бори с демоните от 2010 година в Абу Даби

Шефът на Макларън ще се бори с демоните от 2010 година в Абу Даби

  • 3 дек 2025 | 13:17
  • 519
  • 0

Ръководителят на отбора на Макларън във Формула 1 Андреа Стела ще има шанса най-сетне да се пребори с демоните, които го преследват вече 15 години по време на неделната Гран При на Абу Даби.

През 2010 година италианецът, в качеството си на състезателен инженер на Фернандо Алонсо във Ферари, започна състезанието на „Яс Марина“ в перфектната позиция да спечели световната титла заедно с испанския пилот. Тогава обаче Стела и Ферари бяха прекалено фокусирани върху Марк Уебър, който беше най-близкият преследвач на Алонсо в битката за титлата и напълно подцениха шансовете на Себастиан Фетел да се пребори за короната.

Преди Гран При на Абу Даби през 2010 година общо четирима пилоти имаха шанс за титлата – Алонсо (246 точки), Уебър (238), Фетел (231) и тоталният аутсайдер Люис Хамилтън (222). В крайна сметка тя беше спечелена от Фетел, който триумфира на „Яс Марина“, докато Алонсо и Уебър завършиха съответно седми и осми.

Основната причина двамата да останат толкова назад беше фактът, че след своите спирания в бокса, дошли съответно 11-та обиколка за Уебър и в 15-та за Алонсо, те останаха блокирани зад Виталий Петров, който беше направил своя пит-стоп още в края на първата обиколка, когато на пистата имаше кола на сигурността. Алонсо, който е добре известен с това, че винаги се бори до последно, направи няколко опита да изпревари Петров, но така и не намери път покрай руснака, който беше напълно в правото си да се отбранява.

В същото време стартиралият от полпозишъна Фетел спря чак в края на 24-ия тур и се върна на пистата на първата позиция, с което някак изненадващо спечели титлата, въпреки че преди това не беше водил в генералното класиране в нито един момент. В края на шампионата пилотът на Ред Бул завърши на четири точки пред Алонсо, който не успя да се пребори за титлата в своя първи сезон във Ферари.

Сега, 15 години по-късно, Стела ще има шанса да поправи грешката от 2010 година. Преди тазгодишното издание на Гран При на Абу Даби пилотът на Макларън Ландо Норис е лидер в класирането с аванс от 12 точки пред Макс Верстапен и 16 пред своя съотборник Оскар Пиастри.

Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1
Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

Както се вижда ситуацията е доста сходна с тази от 2010 година, но с едно голямо изключение. Този път Стела разполага с два коза в борбата за титлата, а не с един, както беше преди 15 години. Това дава огромни шансове на италианеца най-накрая той да се пребори с демоните, които със сигурност го преследват вече десетилетие и половина.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Всички места за догодина във Формула 1 са заети

Всички места за догодина във Формула 1 са заети

  • 2 дек 2025 | 21:08
  • 5843
  • 1
Линдблад си избра да кара с №41

Линдблад си избра да кара с №41

  • 2 дек 2025 | 20:45
  • 1901
  • 0
Какво знаете за новия пилот на Рейсинг Булс Арвид Линдблад?

Какво знаете за новия пилот на Рейсинг Булс Арвид Линдблад?

  • 2 дек 2025 | 19:42
  • 1849
  • 0
Хаджар: Благодарен съм за възможността да се състезавам на най-високо ниво

Хаджар: Благодарен съм за възможността да се състезавам на най-високо ниво

  • 2 дек 2025 | 18:19
  • 1895
  • 0
Юки Цунода остава резерва за следващия сезон

Юки Цунода остава резерва за следващия сезон

  • 2 дек 2025 | 18:08
  • 2841
  • 0
Официално: Хаджар става съотборник на Верстапен

Официално: Хаджар става съотборник на Верстапен

  • 2 дек 2025 | 17:57
  • 3474
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Септември 0:0 ЦСКА 1948

Септември 0:0 ЦСКА 1948

  • 3 дек 2025 | 13:00
  • 2029
  • 2
Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

  • 3 дек 2025 | 08:00
  • 8300
  • 40
Берое и Урибе ще опитат да вземат нещо от Черно море

Берое и Урибе ще опитат да вземат нещо от Черно море

  • 3 дек 2025 | 08:26
  • 5849
  • 7
Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

  • 3 дек 2025 | 09:24
  • 9658
  • 15
Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

  • 3 дек 2025 | 12:15
  • 4059
  • 14
Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

  • 2 дек 2025 | 23:59
  • 47692
  • 370