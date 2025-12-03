Шефът на Макларън ще се бори с демоните от 2010 година в Абу Даби

Ръководителят на отбора на Макларън във Формула 1 Андреа Стела ще има шанса най-сетне да се пребори с демоните, които го преследват вече 15 години по време на неделната Гран При на Абу Даби.

През 2010 година италианецът, в качеството си на състезателен инженер на Фернандо Алонсо във Ферари, започна състезанието на „Яс Марина“ в перфектната позиция да спечели световната титла заедно с испанския пилот. Тогава обаче Стела и Ферари бяха прекалено фокусирани върху Марк Уебър, който беше най-близкият преследвач на Алонсо в битката за титлата и напълно подцениха шансовете на Себастиан Фетел да се пребори за короната.

Преди Гран При на Абу Даби през 2010 година общо четирима пилоти имаха шанс за титлата – Алонсо (246 точки), Уебър (238), Фетел (231) и тоталният аутсайдер Люис Хамилтън (222). В крайна сметка тя беше спечелена от Фетел, който триумфира на „Яс Марина“, докато Алонсо и Уебър завършиха съответно седми и осми.

Основната причина двамата да останат толкова назад беше фактът, че след своите спирания в бокса, дошли съответно 11-та обиколка за Уебър и в 15-та за Алонсо, те останаха блокирани зад Виталий Петров, който беше направил своя пит-стоп още в края на първата обиколка, когато на пистата имаше кола на сигурността. Алонсо, който е добре известен с това, че винаги се бори до последно, направи няколко опита да изпревари Петров, но така и не намери път покрай руснака, който беше напълно в правото си да се отбранява.

В същото време стартиралият от полпозишъна Фетел спря чак в края на 24-ия тур и се върна на пистата на първата позиция, с което някак изненадващо спечели титлата, въпреки че преди това не беше водил в генералното класиране в нито един момент. В края на шампионата пилотът на Ред Бул завърши на четири точки пред Алонсо, който не успя да се пребори за титлата в своя първи сезон във Ферари.

Сега, 15 години по-късно, Стела ще има шанса да поправи грешката от 2010 година. Преди тазгодишното издание на Гран При на Абу Даби пилотът на Макларън Ландо Норис е лидер в класирането с аванс от 12 точки пред Макс Верстапен и 16 пред своя съотборник Оскар Пиастри.

Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

Както се вижда ситуацията е доста сходна с тази от 2010 година, но с едно голямо изключение. Този път Стела разполага с два коза в борбата за титлата, а не с един, както беше преди 15 години. Това дава огромни шансове на италианеца най-накрая той да се пребори с демоните, които със сигурност го преследват вече десетилетие и половина.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

Снимки: Gettyimages