Левски с важна информация за билетите за най-старото столично дерби

Слушай на живо: Славия - Левски

Левски обяви важна информация за билетите за предстоящия сблъсък със Славия от междинния 18-и кръг в efbet Лига. Най-старото столично дерби е в четвъртък (4 декември) на стадион "Александър Шаламанов", а пропуски ще се продават единствено в деня на мача.

Макун: Левски не е печелил титлата от много години, имаме чудесна възможност да напишем история

Ето какво написаха от клуба:

"Левскари,

Билетите за двубоя от 18-ия кръг на Първа лига срещу Славия ще бъдат пуснати в продажба в деня на мача – 4 декември (четвъртък).

Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

Цената на пропуските е 25 лева, като продажбата започва от 16:30 часа на касите на Сектор Б, Сектор В и тази на Автогара "Овча купел".

В 17:00 часа ще бъдат отворени входовете на Сектор Б и Сектор В, отредени за привържениците на Левски".