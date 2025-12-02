Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски с важна информация за билетите за най-старото столично дерби

  • 2 дек 2025 | 11:14
  • 700
  • 2
Левски с важна информация за билетите за най-старото столично дерби
Слушай на живо: Славия - Левски

Левски обяви важна информация за билетите за предстоящия сблъсък със Славия от междинния 18-и кръг в efbet Лига. Най-старото столично дерби е в четвъртък (4 декември) на стадион "Александър Шаламанов", а пропуски ще се продават единствено в деня на мача.

Макун: Левски не е печелил титлата от много години, имаме чудесна възможност да напишем история
Макун: Левски не е печелил титлата от много години, имаме чудесна възможност да напишем история

Ето какво написаха от клуба:

"Левскари,

Билетите за двубоя от 18-ия кръг на Първа лига срещу Славия ще бъдат пуснати в продажба в деня на мача – 4 декември (четвъртък).

Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят
Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

Цената на пропуските е 25 лева, като продажбата започва от 16:30 часа на касите на Сектор Б, Сектор В и тази на Автогара "Овча купел".

В 17:00 часа ще бъдат отворени входовете на Сектор Б и Сектор В, отредени за привържениците на Левски".

