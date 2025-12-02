Веласкес дава пресконференция преди битката срещу Славия

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди двубоя срещу Славия от 18-ия кръг на efbet Лига. Брифингът ще се проведе в 16:00 часа в сряда, 3 декември, в залата за пресконференции в Сектор В на стадион "Георги Аспарухов".

Тренировката в сряда, 3 декември, стартира в 11:00 часа и ще се проведе на "Герена". Заниманието ще бъде открито за представители на медиите в първите 15 минути.

Двубоят Славия - Левски е в четвъртък, 4 декември, от 18:00 часа на стадион "Александър Шаламанов".