  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Веласкес дава пресконференция преди битката срещу Славия

Веласкес дава пресконференция преди битката срещу Славия

  • 2 дек 2025 | 13:26
  • 487
  • 1
Слушай на живо
Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди двубоя срещу Славия от 18-ия кръг на efbet Лига. Брифингът ще се проведе в 16:00 часа в сряда, 3 декември, в залата за пресконференции в Сектор В на стадион "Георги Аспарухов".

Тренировката в сряда, 3 декември, стартира в 11:00 часа и ще се проведе на "Герена". Заниманието ще бъде открито за представители на медиите в първите 15 минути.

Левски с важна информация за билетите за най-старото столично дерби
Двубоят Славия - Левски е в четвъртък, 4 декември, от 18:00 часа на стадион "Александър Шаламанов".

