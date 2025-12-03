Феновете на Партизан поискаха оставката на президента на клуба

Асоциацията на феновете на Партизан реагира официално след вчерашното изявление на вече бившия старши треньор Желко Обрадович, като поиска оставката на президента на сръбския клуб Остоя Мияйлович.
„В съответствие с позицията ни в трите предишни изявления и вдъхновени от снощното обръщение на Желко Обрадович, ние изискваме неотменимата оставка на президента на баскетболен клуб Партизан Остоя Михайлович. Партизан не е нито проект, нито корпорация, а наш отбор и нещо свещено.
Партизан няма да се превърне в играчка в ръцете на агенти. Искаме Михайлович да поеме изключителната отговорност“, се посочва в изявлението, публикувано в социалната платформа Инстаграм.
В същото време феновете отново потвърдиха подкрепата си към доскорошния наставник на мъжкия тим с думите:
„Пожелаваме на Желко Обрадович бързо завръщане в клуба“.
Снимки: Борислав Цветанов