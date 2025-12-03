Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Феновете на Партизан поискаха оставката на президента на клуба

Феновете на Партизан поискаха оставката на президента на клуба

  • 3 дек 2025 | 15:16
  • 464
  • 0
Феновете на Партизан поискаха оставката на президента на клуба

Асоциацията на феновете на Партизан реагира официално след вчерашното изявление на вече бившия старши треньор Желко Обрадович, като поиска оставката на президента на сръбския клуб Остоя Мияйлович.

„В съответствие с позицията ни в трите предишни изявления и вдъхновени от снощното обръщение на Желко Обрадович, ние изискваме неотменимата оставка на президента на баскетболен клуб Партизан Остоя Михайлович. Партизан не е нито проект, нито корпорация, а наш отбор и нещо свещено.

Партизан няма да се превърне в играчка в ръцете на агенти. Искаме Михайлович да поеме изключителната отговорност“, се посочва в изявлението, публикувано в социалната платформа Инстаграм.

В същото време феновете отново потвърдиха подкрепата си към доскорошния наставник на мъжкия тим с думите:

„Пожелаваме на Желко Обрадович бързо завръщане в клуба“.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Евролига

Основен гард на Олимпиакос се завръща за сблъсъка с Фенербахче

Основен гард на Олимпиакос се завръща за сблъсъка с Фенербахче

  • 2 дек 2025 | 15:52
  • 779
  • 0
Финландски талант планира да смени Евролигата с NCAA

Финландски талант планира да смени Евролигата с NCAA

  • 2 дек 2025 | 15:28
  • 1072
  • 0
Желко Обрадович събра легендарен отбор в Белград

Желко Обрадович събра легендарен отбор в Белград

  • 2 дек 2025 | 13:41
  • 1230
  • 0
Съблекалнята на Партизан е напълно разцепена – Обрадович и половината отбор в конфликт

Съблекалнята на Партизан е напълно разцепена – Обрадович и половината отбор в конфликт

  • 29 ное 2025 | 14:29
  • 1473
  • 1
След важната среща: Желко Обрадович по-близо до раздяла с Партизан, спортният директор - аут

След важната среща: Желко Обрадович по-близо до раздяла с Партизан, спортният директор - аут

  • 28 ное 2025 | 17:29
  • 2202
  • 1
Пуснаха билетите за следващия мач на Апоел от Евролигата в България

Пуснаха билетите за следващия мач на Апоел от Евролигата в България

  • 28 ное 2025 | 15:05
  • 9653
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Берое 1:0 Черно море, домакините удариха преди почивката

Берое 1:0 Черно море, домакините удариха преди почивката

  • 3 дек 2025 | 16:35
  • 6595
  • 17
Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

  • 3 дек 2025 | 16:15
  • 6143
  • 6
ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

  • 3 дек 2025 | 14:22
  • 16323
  • 21
Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

  • 3 дек 2025 | 08:00
  • 14753
  • 71
Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

  • 3 дек 2025 | 09:24
  • 15814
  • 20
Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

  • 3 дек 2025 | 12:15
  • 10295
  • 41