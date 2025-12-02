Популярни
  • 2 дек 2025 | 15:28
Финландски талант планира да смени Евролигата с NCAA

Финландският талант Мика Мууринен потвърди намерението си да напусне Партизан след края на сезон 2025/26, за да продължи кариерата си в колежанското първенство на САЩ (NCAA).

Името му предизвика голям интерес в медиите по време на изявите му на ЕвроБаскет 2025 с националния отбор на Финландия. Въпреки високите очаквания от американските скаути, младият спортист пое по нетрадиционен път, избирайки Партизан вместо NCAA.

"Баскетболната култура определено се развива. Повече млади хора искат да играят баскетбол заради това, което направихме с Финландия. Хубаво е да си пример за всички тези деца", заяви в интервю за Skweek Мууринен.

Финландският играч също така описа досегашния си опит в Евролигата: "Изискващо е, защото се изправяш срещу ветерани с дълга кариера в Евролигата, играчи, които са играли много години в НБА и са във втората, третата или четвъртата си година в Евролигата. Определено е трудно, но намирам своя път", обясни той.

18-годишният талант потвърди намерението си да играе в NCAA през следващата година, напускайки Партизан след края на настоящия сезон. "Имам предложения от колежи още от втората си година в гимназията. Сега имам 25 предложения и се предполага, че ще отида в колеж догодина. Не отхвърлям нищо, просто чакам", каза Мууринен.

На въпрос дали би предпочел да остане в Европа, талантливият финландец беше категоричен. „Определено бих предпочел да отида в колеж. Това беше моята мечта и няма да я променя“, подчерта той.

Накрая той говори и за Желко Обрадович, тъй като интервюто се проведе преди оставката на сръбския треньор от пейката на Партизан. „Треньорът е добър човек, страхотен наставник. Очевидно, той ме тренира усилено. Имам нужда от това. Той е строг на игрището. Знаете ли, опитвам се да взимам съвети от него, каквото и да ми каже, а и извън игрището също, той е, знаете ли, истински човек“, заключи Мууринен.

