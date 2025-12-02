Популярни
Желко Обрадович събра легендарен отбор в Белград

  • 2 дек 2025 | 13:41
  • 415
  • 0
Желко Обрадович събра легендарен отбор в Белград

Феновете за последно видяха Желко Обрадович публично в четвъртък на летище "Никола Тесла", а днес се появи снимка на знаменития треньор с баскетболистите от поколението, с което през 1992 г. спечели титлата европейски шампион с Партизан. Срещата на Обрадович с баскетболистите се състоя в белградски ресторант. За последно Желко Обрадович беше видян на летище "Никола Тесла" в четвъртък, когато феновете му устроиха грандиозно посрещане.

На снимката на Sport Klub са Зоран Стеванович, Бранко Синджелич, Никола Лончар, Славиша Копривица, Младжан Шилобад, Иво Накич, Предраг Данилович, Саша Джорджевич и Влада Драгутинович. От участниците в най-големия успех на Партизан отсъстваше Желко Ребрача.

Наскоро Александър Джорджевич публикува подобна снимка в социалната мрежа Х, към която добави: "Партизан загуби (от) Желко – това е най-тежкото поражение в историята на ККП. Не трябваше да се допуска такъв изход. А аз и бившите ми съотборници, както винаги до нашия най-добър треньор, с цялото си сърце и с голяма, вечна благодарност – отборът от '92".

Снимки: Imago

