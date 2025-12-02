Желко Обрадович събра легендарен отбор в Белград

Феновете за последно видяха Желко Обрадович публично в четвъртък на летище "Никола Тесла", а днес се появи снимка на знаменития треньор с баскетболистите от поколението, с което през 1992 г. спечели титлата европейски шампион с Партизан. Срещата на Обрадович с баскетболистите се състоя в белградски ресторант. За последно Желко Обрадович беше видян на летище "Никола Тесла" в четвъртък, когато феновете му устроиха грандиозно посрещане.

На снимката на Sport Klub са Зоран Стеванович, Бранко Синджелич, Никола Лончар, Славиша Копривица, Младжан Шилобад, Иво Накич, Предраг Данилович, Саша Джорджевич и Влада Драгутинович. От участниците в най-големия успех на Партизан отсъстваше Желко Ребрача.

The Partizan players who competed in 1992 and won the European Championship gathered on Monday evening. This event also marked the first public appearance of Zeljko Obradovic since Thursday, when he was welcomed at Nikola Tesla Airport.



In the photo with Zeljko Obradovic are… pic.twitter.com/EyOsVaVPz2 — Basketball Sphere (@BSphere_) December 2, 2025

Наскоро Александър Джорджевич публикува подобна снимка в социалната мрежа Х, към която добави: "Партизан загуби (от) Желко – това е най-тежкото поражение в историята на ККП. Не трябваше да се допуска такъв изход. А аз и бившите ми съотборници, както винаги до нашия най-добър треньор, с цялото си сърце и с голяма, вечна благодарност – отборът от '92".

Следвай ни:

Снимки: Imago