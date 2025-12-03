Официалното представяне на Кадилак ще бъде в деня на Super Bowl LX

Официалното представяне на отбора на Кадилак, който ще дебютира във Формула 1 през 2026 година, ще бъде в деня на Super Bowl LX, който ще се играе на 8 февруари в Сан Франциско.

С оглед начина, по който от Кадилак обявиха своята премиера, е логично да заключим, че тя ще бъде обвързана с финалния двубой на Националната футбола лига на САЩ. Догодина Кадилак ще се превърне в първия нов тим, който ще влезе във Формула 1, от Хаас през 2016 година насам.

Пилоти на американския тим ще бъдат Серхио Перес и Валтери Ботас, които ще се завърнат на титулярни позиции в световния шампионат след едногодишно отсъствие. В първите си години Кадилак ще използва задвижващите системи на Ферари, но се очаква още преди края на десетилетието това да се промени и тимът да стане изцяло заводски.

