  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Официалното представяне на Кадилак ще бъде в деня на Super Bowl LX

Официалното представяне на Кадилак ще бъде в деня на Super Bowl LX

  • 3 дек 2025 | 14:37
  • 320
  • 0

Официалното представяне на отбора на Кадилак, който ще дебютира във Формула 1 през 2026 година, ще бъде в деня на Super Bowl LX, който ще се играе на 8 февруари в Сан Франциско.

С оглед начина, по който от Кадилак обявиха своята премиера, е логично да заключим, че тя ще бъде обвързана с финалния двубой на Националната футбола лига на САЩ. Догодина Кадилак ще се превърне в първия нов тим, който ще влезе във Формула 1, от Хаас през 2016 година насам.

Кои са ключовите уроци, които Кадилак научи от първия тест на Перес?
Кои са ключовите уроци, които Кадилак научи от първия тест на Перес?

Пилоти на американския тим ще бъдат Серхио Перес и Валтери Ботас, които ще се завърнат на титулярни позиции в световния шампионат след едногодишно отсъствие. В първите си години Кадилак ще използва задвижващите системи на Ферари, но се очаква още преди края на десетилетието това да се промени и тимът да стане изцяло заводски.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Снимки: Gettyimages

